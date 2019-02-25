25.02.2019 10:06

Шестеро спасенных на пожарах и 22 – в трудных ситуациях на дорогах: ГСЧС о работе за неделю

В течение недели, с 18 по 25 февраля, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 135 раз выезжали по сигналу «Тревога».



// ГСЧС

Из них 65 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, а также водителям, которые нуждались в помощи во время ухудшения погодных условий, на дежурство - 8 выездов, обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны - 3 выезда, 37 - другие выезды.



На прошлой неделе пожары унесли жизни 2-х человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.