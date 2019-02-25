Шестеро спасенных на пожарах и 22 – в трудных ситуациях на дорогах: ГСЧС о работе за неделю

В течение недели, с 18 по 25 февраля, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 135 раз выезжали по сигналу «Тревога».
Из них 65 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, а также водителям, которые нуждались в помощи во время ухудшения погодных условий, на дежурство - 8 выездов, обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны - 3 выезда, 37 - другие выезды.
На прошлой неделе пожары унесли жизни 2-х человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
влажн.:
давл.:
ветер: