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25.02.2019  10:06   

Шестеро спасенных на пожарах и 22 – в трудных ситуациях на дорогах: ГСЧС о работе за неделю

В течение недели, с 18 по 25 февраля, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 135 раз выезжали по сигналу «Тревога».


// ГСЧС

Из них 65 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, а также водителям, которые нуждались в помощи во время ухудшения погодных условий, на дежурство - 8 выездов, обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны - 3 выезда, 37 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 2-х человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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