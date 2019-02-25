25.02.2019 10:53

Водитель 152-й маршрутки, избивший пенсионера, отстранен – горсовет

Вечером воскресенья на Салтовке произошел очередной инцидент с водителем маршрутки.



// Facebook/kharkiv1654

Водитель маршрутки 152 избил пожилого мужчину прямо на остановке Героев Труда/Гв.Широнинцев, сообщили в социальных сетях.



Инцидент произошел в 17:00, бортовой номер маршрутки - 1050.



«На остановке дед пытался зайти в автобус, водитель закрыл двери перед ним и дедуля чуть не упал. Со злости он хлопнул по кузову и что-то выкрикнул. Водила выскочил и с кулака въехал деду по лицу. Дед от удара упал. Водитель развернулся, запрыгнул в автобус и благополучно поехал дальше. Прохожие подняли деда и вызвали «скорую», – рассказали очевидцы.



Случившееся прокомментировали в горсовете.



По словам директора Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, водитель идентифицирован и отстранен от работы на время разбирательства. Поскольку в его действиях усматривается криминальное правонарушение - следствием по этому происшествию занимается полиция.



«Позиция городской власти - дождаться результатов расследования», – отметил Сидоренко.



«Харьковский городской совет обращает внимание руководителей и работников всех АТП, специализирующихся на перевозках горожан - подобное поведение водителей маршруток недопустимо. Мы просим харьковчан сообщать о подобных случаях непосредственно в департамент инфраструктуры», – говорится в сообщении.