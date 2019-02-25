25.02.2019 11:49

Водителю фургона, сбившему насмерть полицейского, крупно повезло с приговором суда (ФОТО)

Мужчина, из-за которого кровью истек страж порядка, попал под закон об амнистии.



//newsroom.kh.ua

Через более чем три года после ДТП, Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб сотрудник полиции охраны.

Напомним, ранним утром 17 ноября 2015 года на улице Сергея Грицевца 43-летний водитель грузового фургона Hyundai HD 7855-01 сбил мужчину . Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными. Причиной гибели жителя Харькова стала большая кровопотеря из-за разрыва левой подколенной артерии, а также кровоизлияние из поврежденных легкого и печени.

Как сообщает NewsRoom, вдова погибшего, Роман Курилов 12 лет работал в транспортной милиции, а незадолго до трагедии трудоустроился в полицию охраны. Харьковчанка также была уверена, что дело затягивают из-за связей владельца фирмы, которой принадлежал фургон, в правоохранительных органах.

Спустя почти 3,5 года после аварии суд все же вынес решение. Водителя признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека, и приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами. Однако и основное, и дополнительное наказание служители Фемиды отменили на основании Закона Украины "Об амнистии в 2016 году". Кроме того, суд обязал страховую компанию выплатить вдове погибшего 91 тысячу гривен компенсации за моральный и материальный ущерб. На данный момент решение не вступило в силу, идеть срок апелляционного обжалования.