25.02.2019 13:46

Нелюдь, расправившийся с собакой соседа, взят по стражу

У задержанного есть право выйти под залог в 96 тысяч гривен.



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Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Киевский районный суд Харькова избрал для подозреваемого в жестоком убийстве животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 96 тыс. грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, происшествие случилось в конце октября прошлого года.

Подозреваемый жестоко избил металлической палкой соседскую собаку, котрая зацепилась цепью за забор между дворами.

Собака при этом не могла ни убежать, ни защититься. Через час после избиения животное скончалось.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Согласно Уголовному кодексу Украины, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.