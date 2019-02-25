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25.02.2019  14:14   

Пожар на кухне - предотвратили, соседей этажами ниже – залили (ФОТО)

Киевский район: спасатели не допустили распространения огня в жилом доме


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25 февраля в 10:39 на номер Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем по адресу: г. Харьков, ул. Садовая, 14.

К месту происшествия немедленно выехали 3 отделения 9-й Государственной пожарно-спасательной части Киевского района на 2-х автоцистернах и авто лестнице.

На момент прибытия спасателей в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома горели домашние вещи на площади около 10 кв. м.

В 10:55 пожар был локализован и в 11:41 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  пожар, кухня, харьков, авто, цистерна, садовая, спасатели
 
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