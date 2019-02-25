Главная Новости Криминал и происшествия Безработный обокрал водителя пригородного автобуса
25.02.2019  14:02   

Безработный обокрал водителя пригородного автобуса

Работники Зачепиловского отделения полиции разоблачили в совершении преступления 37-летнего ранее судимого местного жителя.


// Нацполиция

С заявлением о краже в полицию обратился житель Зачепиловского района, который работает водителем рейсового автобуса. Мужчина рассказал о том, что неизвестный похитил из его транспортного средства набор инструментов на сумму более тысячи гривен.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на одной из остановок заявитель вышел из автобуса в диспетчерскую. Один из пассажиров воспользовался отсутствием водителя и украл набор инструментов, который находился у водительского сиденья, и сбежал.

Похищенное имущество он успел продать местному жителю, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Вещественное доказательство изъят и возвращен владельцу.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия На Салтовке поймали автовора 22.02 Криминал и происшествия Житель харьковского пригорода решил «разжиться» за счет агитационного куба одного из кандидатов в президенты 21.02 Криминал и происшествия Карманный вор попался на третьем десятке краж в транспорте ФОТО)
 
 

Видео

На пешеходном переходе возле ТРК Украина сбили женщину. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 