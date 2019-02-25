25.02.2019 14:02

Безработный обокрал водителя пригородного автобуса

Работники Зачепиловского отделения полиции разоблачили в совершении преступления 37-летнего ранее судимого местного жителя.



// Нацполиция

С заявлением о краже в полицию обратился житель Зачепиловского района, который работает водителем рейсового автобуса. Мужчина рассказал о том, что неизвестный похитил из его транспортного средства набор инструментов на сумму более тысячи гривен.



В результате проведенных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый местный житель.



Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на одной из остановок заявитель вышел из автобуса в диспетчерскую. Один из пассажиров воспользовался отсутствием водителя и украл набор инструментов, который находился у водительского сиденья, и сбежал.



Похищенное имущество он успел продать местному жителю, а полученные деньги потратил на собственные нужды.



Вещественное доказательство изъят и возвращен владельцу.



Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



Следственные действия продолжаются.