Безработный обокрал водителя пригородного автобуса

Работники Зачепиловского отделения полиции разоблачили в совершении преступления 37-летнего ранее судимого местного жителя.
С заявлением о краже в полицию обратился житель Зачепиловского района, который работает водителем рейсового автобуса. Мужчина рассказал о том, что неизвестный похитил из его транспортного средства набор инструментов на сумму более тысячи гривен.
В результате проведенных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый местный житель.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на одной из остановок заявитель вышел из автобуса в диспетчерскую. Один из пассажиров воспользовался отсутствием водителя и украл набор инструментов, который находился у водительского сиденья, и сбежал.
Похищенное имущество он успел продать местному жителю, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Вещественное доказательство изъят и возвращен владельцу.
Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
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