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25.02.2019  14:19   

Дело-табак: спецслужбы Украины выявили механизм сотрудничества с ЛНР (ФОТО)

Сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны два курьера, задействованные в схеме.


//ssu.gov.ua
Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредпринматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный «товар» дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.
 
По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации «ЛНР».
 
Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» на попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран. Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганщины.
 
Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
 
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
Источник:   Служба Безопасности Украины
 Тэги:  контрабанда, сотрудничество с лнр, харьков
 
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