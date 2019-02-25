На трамвайных путях столкнулись легковушка с маршруткой

Авария произошла 25 февраля около 9:30 на ул. Полтавский шлях, 83.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen Polo" при выезде перекрестка не предоставил преимущества в движении маршрутному автобусу "I-VAN" и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Volkswagen" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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