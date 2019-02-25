25.02.2019 14:31

На трамвайных путях столкнулись легковушка с маршруткой

Авария произошла 25 февраля около 9:30 на ул. Полтавский шлях, 83.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen Polo" при выезде перекрестка не предоставил преимущества в движении маршрутному автобусу "I-VAN" и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Volkswagen" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.