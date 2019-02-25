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25.02.2019  15:15   

Больничный харьковского судьи продлил реабилитацию подозреваемой

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли из-за болезни судьи.


// facebook

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

«Сегодня даже не собирались (проводить подготовительное судебное заседание - ред.), Заранее сообщили всем участникам процесса об этом, ведь судья находится на больничном», - сказала Дубовик.

По ее словам, подготовительное заседание перенесли на 4 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 25 февраля потому что обвиняемая вновь не явилась на заседание.

22 ноября 2018 суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. По словам адвоката, Штепа находится в стабильном состоянии и продолжает проходить курс лечения.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник:   УНН
 Тэги:  суд, прокуратура, штепа, харьков, болезнь, обвинения
 
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