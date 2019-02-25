25.02.2019 15:50

Выпил и чудом не забил до смерти знакомого

Конфликт между товарищами возник во время совместных возлияний.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Балаклейский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу скорой помощи был доставлен 33-летний житель поселка Донец. У пострадавшего медики диагностировали травмы головы и туловища.

В ходе розыска копы задержали преступника.

Установлено, в ходе совместного распития спиртного между знакомыми возник конфликт.

Мужчины начали выяснять отношения, в результате чего один из них бросился с кулаками на другого.

С закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки, переломом носа 33-летнего мужчину доставили в Балаклейской районной больницы, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас пострадавший лечится в стационаре.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. За совершенное подозреваемому грозит наказание на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.