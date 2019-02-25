В Основянском лугопарке покончил с собой мужчина (ФОТО)

Обнаружен труп мужчины, повесившегося на одном из деревьев парка.
Как сообщают социальные сети в Харькове, на территории Основянского лугопарка совершил самоубийство мужчина.
Причины будет устанавливать следствие.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
влажн.:
давл.:
ветер: