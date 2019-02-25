Главная Новости Криминал и происшествия В Основянском лугопарке покончил с собой мужчина (ФОТО)
25.02.2019  17:47   

В Основянском лугопарке покончил с собой мужчина (ФОТО)

Обнаружен труп мужчины, повесившегося на одном из деревьев парка.


//t.me/treshkharkov

Как сообщают социальные сети в Харькове, на территории Основянского лугопарка совершил самоубийство мужчина.

Причины будет устанавливать следствие.

Тэги:  самоубийство, мужчина, харьков, основа
 
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