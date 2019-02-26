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26.02.2019  08:31   

Суд по ДТП на Сумской: сеголдня вынесут приговор

Во вторник, 26 февраля, суд огласит приговоры водителю Lexus Алене Зайцевой и водителю Volkswagen Геннадию Дронову, который проходят обвиняемыми в деле по ДТП на Сумской.


// РЕПОСТ

Заседание Киевского райсуда начнется в 14.00.

Напомним, прокуратура настаивает на максимальном сроке наказания – 10 лет лишения свободы для каждого водителя.

Сторона обвинения считает, что вина обоих водителей доказана в полном объеме и настаивает на максимальной степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Украины для обоих водителей, - отметил один из процессуальных руководителей в уголовном производстве Максим Блохин в ходе дебатов.

Еще один процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Валерий Бухан, обращаясь к суду подчеркнул, что прокуратура просит не применять для обвиняемой Зайцевой п. 69-1 УК Украины и не назначать ей наказание при наличии обстоятельств, смягчающих его.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.

 

Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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