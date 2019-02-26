Суд по ДТП на Сумской: сеголдня вынесут приговор

Во вторник, 26 февраля, суд огласит приговоры водителю Lexus Алене Зайцевой и водителю Volkswagen Геннадию Дронову, который проходят обвиняемыми в деле по ДТП на Сумской.
Заседание Киевского райсуда начнется в 14.00.
Напомним, прокуратура настаивает на максимальном сроке наказания – 10 лет лишения свободы для каждого водителя.
Сторона обвинения считает, что вина обоих водителей доказана в полном объеме и настаивает на максимальной степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Украины для обоих водителей, - отметил один из процессуальных руководителей в уголовном производстве Максим Блохин в ходе дебатов.
Еще один процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Валерий Бухан, обращаясь к суду подчеркнул, что прокуратура просит не применять для обвиняемой Зайцевой п. 69-1 УК Украины и не назначать ей наказание при наличии обстоятельств, смягчающих его.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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