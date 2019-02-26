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26.02.2019  09:58   

15 пожарных тушили дом на Карпатской

Нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, в котором пострадал мужчина.


// ГСЧС

26 февраля в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Карпатской, 30.

На тушение выезжали 3 пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 15 человек личного состава.

Когда спасатели прибыли на место, в одной из комнат дома горели домашние вещи у кирпичной печи. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.

В результате действия открытого пламени владелец домовладения, человек 1953 года получил ожоги лица и рук. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

В 01:30 огонь был локализован и в 02:26 - ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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