15 пожарных тушили дом на Карпатской

Нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, в котором пострадал мужчина.
26 февраля в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Карпатской, 30.
На тушение выезжали 3 пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 15 человек личного состава.
Когда спасатели прибыли на место, в одной из комнат дома горели домашние вещи у кирпичной печи. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.
В результате действия открытого пламени владелец домовладения, человек 1953 года получил ожоги лица и рук. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
В 01:30 огонь был локализован и в 02:26 - ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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