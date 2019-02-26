Два ВАЗа столкнулись на Молочной: пострадал водитель (ФОТО)

Авария произошла 25 фнвраля около 22:00 на ул. Молочной, 9.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21099.
В результате столкновения пострадал водитель «шестерки»: мужчину госпитализировали в больницу.
Обстоятельства роисшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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давл.:
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