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26.02.2019  10:06   

Два ВАЗа столкнулись на Молочной: пострадал водитель (ФОТО)

Авария произошла 25 фнвраля около 22:00 на ул. Молочной, 9.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21099.

В результате столкновения пострадал водитель «шестерки»: мужчину госпитализировали в больницу.

Обстоятельства роисшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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