Женщину-пешехода сбили на Новых Домах (Обновлено, ВИДЕО)

25 февраля в 22:20 на проспекте Героев Сталинграда, 171 произошло ДТП с пострадавшими.
Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на неопознанную женщину в возрасте около 40 лет.
Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства ДТП.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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