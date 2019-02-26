Главная Новости Криминал и происшествия Женщину-пешехода сбили на Новых Домах (Обновлено, ВИДЕО)
26.02.2019  10:21   

Женщину-пешехода сбили на Новых Домах (Обновлено, ВИДЕО)

25 февраля в 22:20 на проспекте Героев Сталинграда, 171 произошло ДТП с пострадавшими.


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Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на неопознанную женщину в возрасте около 40 лет.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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