26.02.2019 10:35

Харьковчанка с полными карманами серебра отправилась пешком в Россию (ФОТО)

Партию скрытых ювелирных изделий обнаружили вчера утром пограничники в местном пункте пропуска «Александровка» на Харьковщине.



// Госпогранслужба

В вышеуказанный пункт пропуска прибыла 66-летняя жительница Харькова. Женщина шла в направлении России пешком.

Во время прохождения пограничного контроля состоялось срабатывания металлоискателя на верхнюю одежду женщины.

На теле женщины пограничники обнаружини специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета. Всего было выявлено более 70 изделий, скорее всего, из серебра.



На данный момент ювелирные изделия переданы представителям ГФС. Продолжается экспертиза.