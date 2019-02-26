Харьковчанка с полными карманами серебра отправилась пешком в Россию (ФОТО)

Партию скрытых ювелирных изделий обнаружили вчера утром пограничники в местном пункте пропуска «Александровка» на Харьковщине.
В вышеуказанный пункт пропуска прибыла 66-летняя жительница Харькова. Женщина шла в направлении России пешком.
Во время прохождения пограничного контроля состоялось срабатывания металлоискателя на верхнюю одежду женщины.
На теле женщины пограничники обнаружини специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета. Всего было выявлено более 70 изделий, скорее всего, из серебра.
На данный момент ювелирные изделия переданы представителям ГФС. Продолжается экспертиза.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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