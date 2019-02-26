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26.02.2019  10:35   

Харьковчанка с полными карманами серебра отправилась пешком в Россию (ФОТО)

Партию скрытых ювелирных изделий обнаружили вчера утром пограничники в местном пункте пропуска «Александровка» на Харьковщине.


// Госпогранслужба

В вышеуказанный пункт пропуска прибыла 66-летняя жительница Харькова. Женщина шла в направлении России пешком.

Во время прохождения пограничного контроля состоялось срабатывания металлоискателя на верхнюю одежду женщины.

На теле женщины пограничники обнаружини специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета. Всего было выявлено более 70 изделий, скорее всего, из серебра.

На данный момент ювелирные изделия переданы представителям ГФС. Продолжается экспертиза.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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