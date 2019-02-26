26.02.2019 10:47

Под Харьковом Toyota сбила пешехода

Водитель не справился с управлением.



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Авария произошла 25 февраля в 20:05 на автодороге «Киев - Харьков - Довжанский».

Водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, в результате совершил наезд на пешехода.

63-летний житель города Изюм был госпитализирован в центральную районную больницу, состояние его здоровья стабильно тяжелое.



Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.