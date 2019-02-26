Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом Toyota сбила пешехода
26.02.2019  10:47   

Под Харьковом Toyota сбила пешехода

Водитель не справился с управлением.


// Facebook

Авария произошла 25 февраля в 20:05 на автодороге «Киев - Харьков - Довжанский».

Водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, в результате совершил наезд на пешехода.

63-летний житель города Изюм был госпитализирован в центральную районную больницу, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.02 Криминал и происшествия Женщину-пешехода сбили на Новых Домах (Обновлено, ВИДЕО) 26.02 Криминал и происшествия Два ВАЗа столкнулись на Молочной: пострадал водитель (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия На трамвайных путях столкнулись легковушка с маршруткой
 
 

Видео

Женщину-пешехода сбили на Новых Домах. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 