Под Харьковом Toyota сбила пешехода

Водитель не справился с управлением.
Авария произошла 25 февраля в 20:05 на автодороге «Киев - Харьков - Довжанский».
Водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, в результате совершил наезд на пешехода.
63-летний житель города Изюм был госпитализирован в центральную районную больницу, состояние его здоровья стабильно тяжелое.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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