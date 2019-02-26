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26.02.2019  11:19   

Групповое изнасилование на пустыре: преступникам светит 12 лет

Насильники предстанут перед судом.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемых в групповом изнасиловании (ч. 3 ст. 153 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, происшествие случилось в декабре прошлого года.
 
По данным следствия, среди дня на пустыре недалеко от недостроя на 40-летнюю харьковчанку напали двое мужчин. Злоумышленники избили жертву. А после того, как потерпевшая уже не могла сопротивляться, повалили на землю и изнасиловали.
 
Спасли случайные свидетели, которые вызвали полицию. Нападающих задержали в тот же день. Ими оказались двое жителей Харьковщины 54 и 47 лет.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. За содеянное насильникам грозит до 12 лет лишения свободы.
 
Ранее дело о групповом изнасиловании рассматривалось в Харькове в 2015 году
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  групповое изнасилование, пустырь, харьков
 
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