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26.02.2019  12:19   

Копы прикрыли нелегальный бизнес (ФОТО)

Парочка пыталась без лицензии провернуть дельце с металлоломом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 февраля во время несения службы полицейские Балаклейского отдела полиции остановили автомобиль «Газель» в поселке Андреевка.
 
Во время осмотра транспортного средства работники полиции обнаружили в салоне около 200 килограммов лома черного и цветных металлов и веса.
 
Установлено, что 29 и 28-летние харьковчане приехали на Балаклейщину за металлоломом. В дальнейшем мужчины планировали реализовать скупленное по увеличенной цене. Никаких разрешительных документов на осуществление своей деятельности они не имели.
 
Сейчас транспортное средство и металлолом помещены на территорию Балаклейского отдела полиции.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, или ограничение свободы на срок до 1 года.
 
Полицейские напоминают гражданам о существующем запрете принимать лом черных и цветных металлов, а также любых сделок с ним лицами, которые не включены в перечень субъектов соответствующего хозяйствования и не имеют лицензий.
 
Также уголовно наказуемыми деяниями считается предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома и организация таких пунктов.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  незаконный бизнес, металлолом без лицензии, харьков
 
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