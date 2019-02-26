26.02.2019 12:19

Копы прикрыли нелегальный бизнес (ФОТО)

Парочка пыталась без лицензии провернуть дельце с металлоломом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 февраля во время несения службы полицейские Балаклейского отдела полиции остановили автомобиль «Газель» в поселке Андреевка.

Во время осмотра транспортного средства работники полиции обнаружили в салоне около 200 килограммов лома черного и цветных металлов и веса.

Установлено, что 29 и 28-летние харьковчане приехали на Балаклейщину за металлоломом. В дальнейшем мужчины планировали реализовать скупленное по увеличенной цене. Никаких разрешительных документов на осуществление своей деятельности они не имели.

Сейчас транспортное средство и металлолом помещены на территорию Балаклейского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, или ограничение свободы на срок до 1 года.

Полицейские напоминают гражданам о существующем запрете принимать лом черных и цветных металлов, а также любых сделок с ним лицами, которые не включены в перечень субъектов соответствующего хозяйствования и не имеют лицензий.

Также уголовно наказуемыми деяниями считается предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома и организация таких пунктов.