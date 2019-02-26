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26.02.2019  12:42   

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: грузовиком сбит пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла на трассе Киев-Харьков-Довжанский.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 октября 2018 примерно в 01:00 на 475 км + 500 метров а / д «Киев-Харьков-Довжанский» водитель автомобиля «MAN» совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
 
Отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области устанавливается личность погибшего мужчины.
 
Его приметы: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170 см, короткие волосы. Был одет в черную кофту со светлыми вставками, черные спортивные штаны, черные кожаные ботинки.
 
Граждан, которые владеют информацией о личности потерпевшего, или стали свидетелями ДТП, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам 063-197-34-38, «102», или любым другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск свидетелей, смертельное дтп, харьков
 
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