26.02.2019 14:49

На Новых Домах возле остановки покончил с собой мужчина

Его тело было обнаружено на дереве по Олимпийской.



facebook.com

Как сообщает NewsRoom, утром 25 февраля в 07:23 на дереве неподалеку от дома №10 на улице Олимпийской был однаружен труп мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмеэксперт.

На теле харьковчанина 1984 года рождения следов насильственной смерти не обнаружили.

По предварительным данным, он покончил с собой. О трагедии сообщили родственникам покойного.