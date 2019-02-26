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26.02.2019  14:49   

На Новых Домах возле остановки покончил с собой мужчина

Его тело было обнаружено на дереве по Олимпийской.


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Как сообщает NewsRoom, утром 25 февраля в 07:23 на дереве неподалеку от дома №10 на улице Олимпийской был однаружен труп мужчины.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмеэксперт.
 
На теле харьковчанина 1984 года рождения следов насильственной смерти не обнаружили.
 
По предварительным данным, он покончил с собой. О трагедии сообщили родственникам покойного. 
 
Напомним, что на территории Основянского лугопарка таким же способом свел счеты с жизнью мужчина. Отметим, что в прошлом был подобный случай, но самоубийство на дереве произошло в Алексеевском лугопарке.  За последние годы имел место суицид через повешенье в отеле, в собственном гараже,  в школе,  в туалете,  во дворе, в квартире, в ванной комнате
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  самоубийство, смерть, харьков, новые дома, повесился
 
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