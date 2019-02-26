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26.02.2019  16:19   

На советскую грузовую автоклассику рухнул столб

На КАМАЗ упала опора линии электропередачи.


//gx.net.ua
Как сообщает  ГУ Нацполиции, авария произошла 25 февраля около 17:30 в поселке Андреевка Балаклейского района.
 
Во время загрузки дерева 41-летний водитель манипулятора зацепил электроопору, которая упала на кабину стоящего автомобиля КАМАЗ и едва не убила пассажира.
 
40-летнего жителя села Пятигорское каретой скорой были направлены в больницу города Харькова. По словам врачей, пострадавший неконтактный и находится в тяжелом состоянии.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  авария, рухнул столб, харьков
 
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