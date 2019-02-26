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26.02.2019  16:05   

ДТП на Сумской: судья огласил приговор Зайцевой и Дронову

Во вторник, 26 февраля, суд огласил приговоры Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, который проходили обвиняемыми в деле по ДТП на Сумской.


// МедиаПорт

Водителю Volkswagen Геннадию Дронову вынесли максимальный приговор: 10 лет лишения свободы + три года лишения управления транспортными средствами.

Водителю Lexus Алене Зайцевой также максимальній приговор – 10 лет лишения свободы + три года лишения права управления транспортными средствами

У виновных есть 30 дней на подачу апелляции.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.

 

Тэги:  дтп на сумской, сумская, харьков, зайцева, дронов, суд, дебаты
 
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