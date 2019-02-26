ДТП на Сумской: судья огласил приговор Зайцевой и Дронову

Во вторник, 26 февраля, суд огласил приговоры Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, который проходили обвиняемыми в деле по ДТП на Сумской.
Водителю Volkswagen Геннадию Дронову вынесли максимальный приговор: 10 лет лишения свободы + три года лишения управления транспортными средствами.
Водителю Lexus Алене Зайцевой также максимальній приговор – 10 лет лишения свободы + три года лишения права управления транспортными средствами
У виновных есть 30 дней на подачу апелляции.
Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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