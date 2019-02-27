27.02.2019 10:12

Харьковские копы прикрыли канал торговли оружием (ФОТО)

Оружием из района проведения операции объединенных сил снабжались криминальные круги.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, противзаконное перемещение оружия и боеприпасов с востока Украины наладил житель Изюмского района.

Средства поражения злоумышленник сбывал на территории региона представителям криминальной среды.

Спецоперация по перекрытию нелегального канала была осуществлена ​​силами детективов следственного управления областного главка полиции, совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области при силовой поддержке спецподразделения «Альфа», под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. Из незаконного оборота изъята противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательную трубку ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.