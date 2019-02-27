27.02.2019 10:12
Харьковские копы прикрыли канал торговли оружием (ФОТО)
Оружием из района проведения операции объединенных сил снабжались криминальные круги.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, противзаконное перемещение оружия и боеприпасов с востока Украины наладил житель Изюмского района.
Средства поражения злоумышленник сбывал на территории региона представителям криминальной среды.
Спецоперация по перекрытию нелегального канала была осуществлена силами детективов следственного управления областного главка полиции, совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области при силовой поддержке спецподразделения «Альфа», под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. Из незаконного оборота изъята противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательную трубку ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.
Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.