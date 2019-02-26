26.02.2019 17:20

В Харькове – тройное ДТП (ФОТО)

Столкновение обошлось без человеческих жертв.



// Патрульная полиция

Авария произошла около двух часов дня 26 февраля на улице Рыбалко, 48/24



Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Skoda и ВАЗ-21112.



В результате ДТП никто не пострадал.



Виновника ДТП на месте не установили, патрульные собрали матeриалы, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для дальнейшего установлeния обстоятельств происшествия.