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26.02.2019  17:20   

В Харькове – тройное ДТП (ФОТО)

Столкновение обошлось без человеческих жертв.


// Патрульная полиция

Авария произошла около двух часов дня 26 февраля на улице Рыбалко, 48/24

Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Skoda и ВАЗ-21112.

В результате ДТП никто не пострадал.

Виновника ДТП на месте не установили, патрульные собрали матeриалы, которые передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для дальнейшего установлeния обстоятельств происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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