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26.02.2019  17:35   

Качановских «сиделиц» по-новому готовят к адаптации в обществе

25 февраля 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетили представители Слободского районного отдела филиала Государственного учреждения «Центр пробации».


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В рамках реализации проекта пробации «NORLAY» уполномоченным органом по вопросам пробации в учреждении проведено мероприятие на тему: «День пробации».

Во время мероприятия с осужденными, готовятся к освобождению из учреждения, были рассмотрены пробации, как новый подход в Украине, которая заключается в сочетании надзора и контроля с реабилитацией и ресоциализацией клиента.

Также осужденным женщинам была проведена разъяснительная беседа о помощи в адаптации к жизни в обществе и поддержки на пути к изменениям.

В завершение встречи каждая осужденная заполнила анкету клиента для определения потребностей субъекта пробации .

«Сотрудничество с органами пробации помогает показать осужденным другая жизнь и поддержать их в стремлении изменить ситуацию к лучшему» », - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление по вопр. исполнения угол. наказаний
 Тэги:  колония, харьков, качановка, адаптация, осужденные
 
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