Качановских «сиделиц» по-новому готовят к адаптации в обществе

25 февраля 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетили представители Слободского районного отдела филиала Государственного учреждения «Центр пробации».
В рамках реализации проекта пробации «NORLAY» уполномоченным органом по вопросам пробации в учреждении проведено мероприятие на тему: «День пробации».
Во время мероприятия с осужденными, готовятся к освобождению из учреждения, были рассмотрены пробации, как новый подход в Украине, которая заключается в сочетании надзора и контроля с реабилитацией и ресоциализацией клиента.
Также осужденным женщинам была проведена разъяснительная беседа о помощи в адаптации к жизни в обществе и поддержки на пути к изменениям.
В завершение встречи каждая осужденная заполнила анкету клиента для определения потребностей субъекта пробации .
«Сотрудничество с органами пробации помогает показать осужденным другая жизнь и поддержать их в стремлении изменить ситуацию к лучшему» », - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко Андрей Явтушенко.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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