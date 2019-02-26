26.02.2019 18:40

Дронов назвал приговор несправедливым и подаст апелляцию – Зайцева еще не определилась

Зайцева и Дронов должны компенсировать пострадавшим более 7 млн грн. ущерба. Адвокаты не спешат с апелляцией.



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В суде отметили, что срок отбывания наказания Дронову принято считать с 8 ноября 2017 года, Зайцевой - с 18 октября 2017 года.

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой, Юлия Козырь, заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

«Решение об обжаловании приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию по обвиняемой», - сказала Ю.Козир журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

«Приговор очень строгий, но ожидаемый ... И для нее (Зайцевой) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он отметил, что, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями этого преступления, он решил не применять этих обстоятельств», - сказала Ю.Козир.