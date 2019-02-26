Дронов назвал приговор несправедливым и подаст апелляцию – Зайцева еще не определилась

Зайцева и Дронов должны компенсировать пострадавшим более 7 млн грн. ущерба. Адвокаты не спешат с апелляцией.
В суде отметили, что срок отбывания наказания Дронову принято считать с 8 ноября 2017 года, Зайцевой - с 18 октября 2017 года.
Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой, Юлия Козырь, заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.
«Решение об обжаловании приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию по обвиняемой», - сказала Ю.Козир журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове.
Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.
«Приговор очень строгий, но ожидаемый ... И для нее (Зайцевой) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он отметил, что, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями этого преступления, он решил не применять этих обстоятельств», - сказала Ю.Козир.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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