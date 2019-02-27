Утром в метро умер мужчина

Пассажиру внезапно стало плохо.
Утром 27 февраля на станции метро «Госпром» умер мужчина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.
«На платформе "Держпром" умер мужчина. Причины неизвестны, территория оцеплена копами, метро работает в штатном режиме», - написал очевидец.
В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии, пишет NewsRoom.
«Во время движения состава одному из пассажиров стало плохо. Мужчину по его просьбе вывели на ближайшей станции и вызвали скорую. Медики прибыли в 05:49, но спасти жизнь мужчины, к сожалению, не удалось. В 06:05 врачи констатировали смерть», - рассказали в метрополитене.
По факту инцидента полиция проводит проверку.
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