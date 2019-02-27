27.02.2019 08:58

Утром в метро умер мужчина

Пассажиру внезапно стало плохо.



// Telegram

Утром 27 февраля на станции метро «Госпром» умер мужчина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.



«На платформе "Держпром" умер мужчина. Причины неизвестны, территория оцеплена копами, метро работает в штатном режиме», - написал очевидец.



В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии, пишет NewsRoom.



«Во время движения состава одному из пассажиров стало плохо. Мужчину по его просьбе вывели на ближайшей станции и вызвали скорую. Медики прибыли в 05:49, но спасти жизнь мужчины, к сожалению, не удалось. В 06:05 врачи констатировали смерть», - рассказали в метрополитене.



По факту инцидента полиция проводит проверку.