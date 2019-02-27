27.02.2019 09:54

На ХТЗ сбили женщину

Авария произошла 26 февраля около 18:00 на ул. Мира, 20.



// Facebook/xtzevskie

По предварительной информации водитель автомобиля "BYD" совершил наезд на пешехода-женщину.



Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.



Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.