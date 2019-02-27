Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ сбили женщину
27.02.2019  09:54   

На ХТЗ сбили женщину

Авария произошла 26 февраля около 18:00 на ул. Мира, 20.


// Facebook/xtzevskie

По предварительной информации водитель автомобиля "BYD" совершил наезд на пешехода-женщину.

Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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