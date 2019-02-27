На ХТЗ сбили женщину

Авария произошла 26 февраля около 18:00 на ул. Мира, 20.
По предварительной информации водитель автомобиля "BYD" совершил наезд на пешехода-женщину.
Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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