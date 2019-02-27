В Харьков контрабандой везли военные принадлежности

Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» с помощью служебной собаки обнаружили военные принадлежности, которые пытались ввезти в Украину.
Во время погранично-таможенного оформления рейсового автобуса «Белгород – Харьков» служебная собака, обученная на поиск оружия и боеприпасов, сработала на рюкзак одного из пассажиров – 32-летнего жителя Харькова.
Правоохранители приняли решение о досмотре вещей мужчины. И нашли несколько комплектующих к оружию, балаклаву, чехол для винтовки и 9 подсумок к боеприпасам.
В ходе дальнейших фильтрационных мероприятий стало известно, что рюкзак с военным «товаром» мужчине дал знакомый для передачи неизвестным в Харькове.
Военное принадлежности изъяты. В УСБУ направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст.201 УК Украины «Контрабанда».
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