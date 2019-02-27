Полиция ищет свидетелей ДТП на Сумской

Авария произошла 5 декабря 2018 года около 19:20 в районе дома № 128-В по улице Сумской.
05 грудня 2018 року близько 19:20 в районі будинку № 128-В по вулиці Сумській у місті Харків водій автомобіля «Ауді» скоїв наїзд на пішохода.
В результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження.
Свідків та очевидців ДТП просимо звертатися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вулиця Маяковського, 22 або за телефонами: 057-715-71-64.
Водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.
«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: 057-715-71-64», – обращаются правоохранители.
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