Главная Новости Криминал и происшествия Арендатор платил за участок в семь раз меньше его реальной стоимости
27.02.2019  11:19   

Арендатор платил за участок в семь раз меньше его реальной стоимости

Бюджет недополучил значительную сумму средств.


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Харьковская местная прокуратура № 6 в суде области отстояла интересы государства об увеличении размера арендной платы за пользование землями коммунальной собственности.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Хлыстов, говорится об участке площадью более 2 га в пос. Покотиловка Харьковского района.
 
Указанная территория с 2010 года находился в аренде одного из обслуживающих кооперативов. Согласно договору, сумма арендной платы зависела от нормативно-денежной оценки земли. В соответствии с ростом оценки, должна увеличиваться и сумма аренды.
 
В 2014 году после утверждения новой технической документации поселка денежная оценка участка возросла. Однако до сих пор никаких изменений в договор аренды внесено не было, хотя арендная плата должна увеличиться в 7 раз - с 96 тыс. До 688 тыс. Грн.
 
Поскольку длительное время местный бюджет недополучал средства, прокуратура обратилась в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, потери бюджета, харьков
 
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