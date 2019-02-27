Гражданин Узбекистана пытался откупиться от украинского правосудия взяткой в 100 долларов США

Именно такую сумма предлагал пограничникам в пункте пропуска «Гоптовка» гражданин Узбекистана, чтобы избежать украинского правосудия.
В вышеуказанный пункт пропуска на вход в Украину прибыл гражданин Узбекистана. Во время пограничного контроля сотрудники отдела «Дергачи» Харьковского отряда в предъявленном паспорте обнаружили несколько поддельных отметок ГПСУ о пересечении государственной границы.
Чтобы беспрепятственно попасть в Украину, гражданин Узбекистана предложил пограничникам взятку в размере 100 долларов США.
Пограничники данный факт зафиксировали, и направили в Национальной полиции сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки уголовного преступления по ст. 358 УК Украины «Подделка документов» и ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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