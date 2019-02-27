27.02.2019 14:02

Гражданин Узбекистана пытался откупиться от украинского правосудия взяткой в 100 долларов США

Именно такую сумма предлагал пограничникам в пункте пропуска «Гоптовка» гражданин Узбекистана, чтобы избежать украинского правосудия.



// Госпогранслужба

В вышеуказанный пункт пропуска на вход в Украину прибыл гражданин Узбекистана. Во время пограничного контроля сотрудники отдела «Дергачи» Харьковского отряда в предъявленном паспорте обнаружили несколько поддельных отметок ГПСУ о пересечении государственной границы.



Чтобы беспрепятственно попасть в Украину, гражданин Узбекистана предложил пограничникам взятку в размере 100 долларов США.



Пограничники данный факт зафиксировали, и направили в Национальной полиции сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки уголовного преступления по ст. 358 УК Украины «Подделка документов» и ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».