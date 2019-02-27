27.02.2019 16:19

Осторожно - вор: на ХТЗ пойманного карманника выкинули из маршрутки (ФОТО)

Будьте внимательны и берегите карманы - вор, с которым расправились пассажиры 121-й маршрутки, может действовать и на рынке ХТЗ.



//facebook.com/groups/xtzevskie

Как сообщают социальные сети карманника поймали в харьковской маршрутке

«Знакомьтесь — это Жека. Евгений любит лазить в маршрутке по чужим сумкам. Сегодня Жека облажался и ему не удалось взять чужое. Копов не вызывали, добропорядочные граждане выкинули из 121-й маршрутки, так что если увидите Жеку — берегите карманчики, господа», – гласит подпись к публикации.

Отметим, что, судя по информации в пенсионном удостоверении, Евгению 44 года.

В комментариях пользователи возмущаются, мол, зря отпустили мошенника, ведь он спокойно может перейти в другую маршрутку и «работать» там. Кроме того, его замечали и на рынке ХТЗ, где он воровал кошельки.

«Повезло ему, так легко отделался, перейдет на другие маршруты. Добрые люди, а палец не мешало бы сломать», «Он и на рынке хтз лазит по карманам», «Вы не поняли. Карьеру загубили, пацан к успеху шёл ахаха)))))) Теперь смотрим в оба! А то Женёк шипко борзый. Мало..., за кражу нужно раздеть было и на мороз выгнать. Такие люди даже не понимают, как расстраивают тех, у кого тырят. У меня как-то два нарика сумку спёрли. Сумка была итальянская, в ней паспорт. И в полицию было бесполезно обращаться — сразу сказал, мол, не найдём. Это я легко ещё отделалась… горько вспомнить случаи, когда у бабушек пенсии тырят из сумок или у детей телефоны… позор нации», – пишут люди.