Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно - вор: на ХТЗ пойманного карманника выкинули из маршрутки (ФОТО)
27.02.2019  16:19   

Осторожно - вор: на ХТЗ пойманного карманника выкинули из маршрутки (ФОТО)

Будьте внимательны и берегите карманы - вор, с которым расправились пассажиры 121-й маршрутки, может действовать и на рынке ХТЗ.


//facebook.com/groups/xtzevskie
Как сообщают социальные сети карманника поймали в харьковской маршрутке
 
«Знакомьтесь — это Жека. Евгений любит лазить в маршрутке по чужим сумкам. Сегодня Жека облажался и ему не удалось взять чужое. Копов не вызывали, добропорядочные граждане выкинули из 121-й маршрутки, так что если увидите Жеку — берегите карманчики, господа», – гласит подпись к публикации.
 
Отметим, что, судя по информации в пенсионном удостоверении, Евгению 44 года.
 
В комментариях пользователи возмущаются, мол, зря отпустили мошенника, ведь он спокойно может перейти в другую маршрутку и «работать» там. Кроме того, его замечали и на рынке ХТЗ, где он воровал кошельки.
 
«Повезло ему, так легко отделался, перейдет на другие маршруты. Добрые люди, а палец не мешало бы сломать», «Он и на рынке хтз лазит по карманам», «Вы не поняли. Карьеру загубили, пацан к успеху шёл ахаха)))))) Теперь смотрим в оба! А то Женёк шипко борзый. Мало..., за кражу нужно раздеть было и на мороз выгнать. Такие люди даже не понимают, как расстраивают тех, у кого тырят. У меня как-то два нарика сумку спёрли. Сумка была итальянская, в ней паспорт. И в полицию было бесполезно обращаться — сразу сказал, мол, не найдём. Это я легко ещё отделалась… горько вспомнить случаи, когда у бабушек пенсии тырят из сумок или у детей телефоны… позор нации», – пишут люди.
 
 
 
 
Фото: Фейсбук
Тэги:  воровство, расправились с карманником, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Криминал и происшествия История о девушке в маршрутке, бездомном воришке, деньгах и презервативах в кошельке 08.02 Криминал и происшествия Воришка стащил ролики и попался копам (ФОТО) 07.02 Криминал и происшествия Незадачливый воришка-рецидивист сядет на шесть лет (ФОТО)
 
 

Видео

Харковчанин — в тройке сильнейших альпинистов мира. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 