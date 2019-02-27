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27.02.2019  16:49   

Искали вора, а нашли и прикрыли наркопритон (ФОТО)

Злачное местечко, в котором «улетали» любители травки, организовала 29-летняя женщина.


hk.npu.gov.ua
Место для незаконного употребления наркотических средств обустроила в собственном доме 29-летняя жительница поселка Ржавец.
 
В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту кражи, сотрудники Харьковского отдела полиции проводили следственные действия по месту жительства женщины.
 
В ее жилье работники полиции обнаружили посуду с остатками вываренного макового зерна и 7 пластиковых бутылок с жидкостью коричневого цвета. На момент осмотра в доме, кроме хозяйки, находились ее родной брат и два местных жителя.
 
Женщина не стала отрицать, что они изготавливали наркотики для личного употребления.
 
Вещество и приборы для изготовления наркотиков изъято и направлено на исследование.
 
Следователем открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание за совершение преступлений предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Женщине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.
 
За прошедший год (с конца января 2018 года ) было ликвидировано несколько наркопритонов. Один из них организовала 28-летняя женщина в Балаклее, еще два организовали в Волчанске и один - в Зачепиловке
 
Отметим, что в Ржавце ранее действовал дачный грабитель, осужденный в 2016 году 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, воровство, харьков, ржавец
 
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