25-летний сын хозяйки дома пострадал на пожаре (ФОТО)

В пгт Солоницевка, на улице Гавриловской 26 февраля загорелся частный дом.
Пожарных вызвали около трех часов дня. Прибывшие на место 10 спасателей на двух автоцистернах увидели, что в одной из комнат горели домашние вещи, мебель и телевизор на площади около 15 кв.м.
Во время пожара пострадал сын хозяйки домовладения, 1994 года рождения. Пострадавшего каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в центральную районную больницу.
В течение часа пожарные локализовали огонь, а еще через полчаса полностью потушили пожар. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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