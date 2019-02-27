27.02.2019 16:32

25-летний сын хозяйки дома пострадал на пожаре (ФОТО)

В пгт Солоницевка, на улице Гавриловской 26 февраля загорелся частный дом.



// ГСЧС

Пожарных вызвали около трех часов дня. Прибывшие на место 10 спасателей на двух автоцистернах увидели, что в одной из комнат горели домашние вещи, мебель и телевизор на площади около 15 кв.м.

Во время пожара пострадал сын хозяйки домовладения, 1994 года рождения. Пострадавшего каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в центральную районную больницу.



В течение часа пожарные локализовали огонь, а еще через полчаса полностью потушили пожар. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.