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27.02.2019  16:32   

25-летний сын хозяйки дома пострадал на пожаре (ФОТО)

В пгт Солоницевка, на улице Гавриловской 26 февраля загорелся частный дом.


// ГСЧС

Пожарных вызвали около трех часов дня. Прибывшие на место 10 спасателей на двух автоцистернах увидели, что в одной из комнат горели домашние вещи, мебель и телевизор на площади около 15 кв.м.

Во время пожара пострадал сын хозяйки домовладения, 1994 года рождения. Пострадавшего каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в центральную районную больницу.

В течение часа пожарные локализовали огонь, а еще через полчаса полностью потушили пожар. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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