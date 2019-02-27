27.02.2019 15:24

ДТП на Салтовке: водитель неудачно развернулся

Авария произошла 27 февраля около 12:10 минут на ул. Халтурина, 4.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.