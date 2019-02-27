ДТП на Салтовке: водитель неудачно развернулся

Авария произошла 27 февраля около 12:10 минут на ул. Халтурина, 4.
По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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