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27.02.2019  15:24   

ДТП на Салтовке: водитель неудачно развернулся

Авария произошла 27 февраля около 12:10 минут на ул. Халтурина, 4.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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