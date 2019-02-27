27.02.2019 17:03

Аферисты, выманившие у харьковчан почти миллион гривен, получили тюремные сроки

Мошенники выманивали деньги у харьковчан по схеме «ваш сын в полиции».



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Киевский районный суд Харькова признал виновными пятерых мужчин в мошенничестве, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц и покушении на аналогичное преступление (ч. 2 ст. 190 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 УК Украины) .



Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, двое из них на момент совершения преступления уже находились в местах лишения свободы за другие уголовные правонарушения. Они получили реальные сроки и дополнительно проведут за решеткой еще по 3 года. Еще трем участникам преступной схемы суд назначил наказание с испытательным сроком.



Гособвинитель доказал в суде, что в течение 2017 года мошенники звонили на стационарные номера харьковчан и представлялись работниками полиции. Псевдоправоохранители сообщали потерпевшим, что их родственники совершили преступление и, чтобы не было проблем с законом, необходимо уплатить определенную сумму.



Деньги забирали по разным схемам: иногда за оговоренной суммой приезжал один из злоумышленников, в других случаях - через электронный перевод. Одного из пострадавших вообще заставили спрятать средства в мусорном контейнере.



Всего мошенники обманули харьковчан на сумму около 1 миллиона гривен.



37-летний мужчина, на момент совершения преступления уже отбывавший наказание, получил 3 года и 3 месяца лишения свободы. Его 32-летний товарищ - 3 года и 1 месяц лишения свободы. 67-летний и 45-летний мужчины приговорены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Еще одного, 39-летнего мошенника приговорили к 2 годам лишения свободы с 2 годами испытания.



При назначении испытательного срока суд учел то, что осужденные имеют на иждивении малолетних детей, а также отсутствие судимостей. Смягчающие обстоятельства, учтенные при судебном разбирательстве, - искреннее раскаяние осужденных и частичное возмещение причиненных потерпевшим убытков.



Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.