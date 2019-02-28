Под Харьковом изнасиловали больную слабоумием женщину

В насилии обвиняют 27-летнего парня.
В Харьковской области женщина обвинила молодого человека в изнасиловании своей подопечной, которая страдает олигофренией, сообщил NewsRoom со ссылкой на Нацполицию.
В полицию обратилась жительница одного из сел Змиевского района. Она заявила, что местный житель 1992 года рождения изнасиловал ее 39-летнюю подопечную, которая была признана судом недееспособной из-за того, что страдает слабоумием.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 152 ("изнасилование").
С места происшествия были изъяты верхняя одежда и постельное белье. Проводится дальнейшая проверка.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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