28.02.2019 09:18

Под Харьковом изнасиловали больную слабоумием женщину

В насилии обвиняют 27-летнего парня.



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В Харьковской области женщина обвинила молодого человека в изнасиловании своей подопечной, которая страдает олигофренией, сообщил NewsRoom со ссылкой на Нацполицию.



В полицию обратилась жительница одного из сел Змиевского района. Она заявила, что местный житель 1992 года рождения изнасиловал ее 39-летнюю подопечную, которая была признана судом недееспособной из-за того, что страдает слабоумием.



Правоохранители открыли уголовное производство по статье 152 ("изнасилование").



С места происшествия были изъяты верхняя одежда и постельное белье. Проводится дальнейшая проверка.