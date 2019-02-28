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28.02.2019  09:18   

Под Харьковом изнасиловали больную слабоумием женщину

В насилии обвиняют 27-летнего парня.


// Facebook

В Харьковской области женщина обвинила молодого человека в изнасиловании своей подопечной, которая страдает олигофренией, сообщил NewsRoom со ссылкой на Нацполицию.

В полицию обратилась жительница одного из сел Змиевского района. Она заявила, что местный житель 1992 года рождения изнасиловал ее 39-летнюю подопечную, которая была признана судом недееспособной из-за того, что страдает слабоумием.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 152 ("изнасилование").

С места происшествия были изъяты верхняя одежда и постельное белье. Проводится дальнейшая проверка.

Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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