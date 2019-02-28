Вечером из Каравана выводили посетителей (ФОТО)

В торговом центре сработала пожарная сигнализация.
В социальных сетях появилось видео, как из ТЦ «Караван» эвакуировали посетителей.
«В «Караване» что-то подгорело и всех посетителей торгового центра эвакуировали на улицу. Что именно произошло не понятно, охрана ничего не говорит. В ТЦ воет сирена, задымления нет», – сообщали очевидцы.
По информации пресс-службы ГСЧС области, в торговом центре вышла из строя пожарная сигнализация.
«Как сообщили в администрации торгового центра, у них кто-то повредил пожарную сигнализацию. Людей на всякий случай вывели на улицу», - рассказал NewsRoom помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: