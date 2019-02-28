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28.02.2019  09:46   

Вечером из Каравана выводили посетителей (ФОТО)

В торговом центре сработала пожарная сигнализация.


// Facebook

В социальных сетях появилось видео, как из ТЦ «Караван» эвакуировали посетителей.

«В «Караване» что-то подгорело и всех посетителей торгового центра эвакуировали на улицу. Что именно произошло не понятно, охрана ничего не говорит. В ТЦ воет сирена, задымления нет», – сообщали очевидцы.

По информации пресс-службы ГСЧС области, в торговом центре вышла из строя пожарная сигнализация.

«Как сообщили в администрации торгового центра, у них кто-то повредил пожарную сигнализацию. Людей на всякий случай вывели на улицу», - рассказал NewsRoom помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.

Тэги:  сигнализация, караван, эвакуация, харьков
 
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