28.02.2019 09:46

Вечером из Каравана выводили посетителей (ФОТО)

В торговом центре сработала пожарная сигнализация.



// Facebook

В социальных сетях появилось видео, как из ТЦ «Караван» эвакуировали посетителей.



«В «Караване» что-то подгорело и всех посетителей торгового центра эвакуировали на улицу. Что именно произошло не понятно, охрана ничего не говорит. В ТЦ воет сирена, задымления нет», – сообщали очевидцы.



По информации пресс-службы ГСЧС области, в торговом центре вышла из строя пожарная сигнализация.



«Как сообщили в администрации торгового центра, у них кто-то повредил пожарную сигнализацию. Людей на всякий случай вывели на улицу», - рассказал NewsRoom помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.