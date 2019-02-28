Главная Новости Криминал и происшествия Ученица колледжа повесилась на высоковольтной вышке
28.02.2019  10:06   

Ученица колледжа повесилась на высоковольтной вышке

По предварительным данным, 17-летняя жительница Купянского района покончила жизнь самоубийством.


Nur.kz

Вечером 27 февраля в Купянский отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что во время прогулка с собакой уидел тело девушки на высоковольтной вышке рядом с рекой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради, подписанные именем и фамилией школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством.

Установлено, что 26 февраля на занятиях в колледже девочке стало плохо. Ей предложили вызвать карету скорой медицинской помощи, но она отказалась и самовольно покинула аудиторию учебного заведения. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.

Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно уходила из дома. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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