28.02.2019 10:06

Ученица колледжа повесилась на высоковольтной вышке

По предварительным данным, 17-летняя жительница Купянского района покончила жизнь самоубийством.



Nur.kz

Вечером 27 февраля в Купянский отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что во время прогулка с собакой уидел тело девушки на высоковольтной вышке рядом с рекой.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради, подписанные именем и фамилией школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством.



Установлено, что 26 февраля на занятиях в колледже девочке стало плохо. Ей предложили вызвать карету скорой медицинской помощи, но она отказалась и самовольно покинула аудиторию учебного заведения. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.



Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно уходила из дома. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.