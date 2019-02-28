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28.02.2019  11:02   

Гастролеры с Донбасса обокрали магазин под Харьковом

Украли деньги, пиво и сигареты.


// Нацполиция

Житель поселка Капитоловка заявил о краже из магазина в Изюмский отдела полиции 25 февраля около 23:00.

Оперативники, выезжавшие на место, выяснили, что выяснили, что злоумышленники проникли в помещение магазина путем повреждения замков на входных дверях и похитили почти 10 000 гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 22 и 25-летние жители города Лиман Донецкой области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные Преступления. Мужчины скрывались в поселке Оскол Изюмского района.

При осмотре у задержанных было обнаружено похищенные денежные средства и вещи.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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