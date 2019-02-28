Гастролеры с Донбасса обокрали магазин под Харьковом

Украли деньги, пиво и сигареты.
Житель поселка Капитоловка заявил о краже из магазина в Изюмский отдела полиции 25 февраля около 23:00.
Оперативники, выезжавшие на место, выяснили, что выяснили, что злоумышленники проникли в помещение магазина путем повреждения замков на входных дверях и похитили почти 10 000 гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.
Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 22 и 25-летние жители города Лиман Донецкой области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные Преступления. Мужчины скрывались в поселке Оскол Изюмского района.
При осмотре у задержанных было обнаружено похищенные денежные средства и вещи.
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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