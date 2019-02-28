28.02.2019 11:25

Парочка воров, обчистившая с десяток квартир, поймана копами (ФОТО, ВИДЕО)

Преступники попали в руки закона с награбленой добычей.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Холодногорского отдела полиции задержали мужчин, которые обокрали квартиру на улице Новгородской. Злоумышленники обнаружили недалеко от места совершения преступления.

Как рассказала старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области майор полиции Инна Вернигора, правонарушители проникли в квартиру путем подбора ключа. Из помещения мужчины похитили ноутбук, планшет, норковую шубу, ювелирные изделия, иконы, деньги и личные вещи владельцев.

Злоумышленниками оказались 36 и 40-летние харьковчане. Оба гражданина нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Один из мужчин в конце июля прошлого года был задержан за кражу, совершенную на территории поселка Песочин Харьковской области и находился под стражей. Однако, он вышел под залог и продолжил свою преступную деятельность.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли орудие преступления (отмычки), ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и другое имущество, добытое преступным путем.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, они находятся в изоляторе временного содержания.