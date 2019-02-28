Главная Новости Криминал и происшествия Парочка воров, обчистившая с десяток квартир, поймана копами (ФОТО, ВИДЕО)
28.02.2019  11:25   

Парочка воров, обчистившая с десяток квартир, поймана копами (ФОТО, ВИДЕО)

Преступники попали в руки закона с награбленой добычей.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Холодногорского отдела полиции задержали мужчин, которые обокрали квартиру на улице Новгородской. Злоумышленники обнаружили недалеко от места совершения преступления.
 
 Как рассказала старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области майор полиции Инна Вернигора, правонарушители проникли в квартиру путем подбора ключа. Из помещения мужчины похитили ноутбук, планшет, норковую шубу, ювелирные изделия, иконы, деньги и личные вещи владельцев.
 
Злоумышленниками оказались 36 и 40-летние харьковчане. Оба гражданина нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Один из мужчин в конце июля прошлого года был задержан за кражу, совершенную на территории поселка Песочин Харьковской области и находился под стражей. Однако, он вышел под залог и продолжил свою преступную деятельность.
 
В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли орудие преступления (отмычки), ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и другое имущество, добытое преступным путем.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, они находятся в изоляторе временного содержания.
 
 
 

Тэги:  воровство, обворовывали квартиры, харьков
 
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