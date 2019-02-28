28.02.2019 12:41

Малолетние вандалы вновь разбили фонари на пешеходном мосту (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом вандалы, как в начале декабря, когда неизвестные разрушили 8 фонарей, снова на них посягнули.



//city-izyum.gov.ua

Как сообщает Изюмский горсовет, на этот раз дерзко разрушено с десяток светильников. Камеры наблюдения на мосту зафиксировали, что хулиганам на вид около 14 лет. Известно также, что в день преступления, 26 февраля, между 4-00 и 5-00 часами утра, они вышли из городского автобуса у моста и начали хулиганить. А камеры наблюдения в самом общественном транспорте зафиксировали лицо нарушителей.

Чем руководствовалась молодежь - уже выясняют правоохранительные органы. Проводятся следственные действия.

Местных жителей дерзость хулиганов просто шокирует.

Хочется призвать родителей подростков. Пожалуйста, воспитывайте своих детей так, чтобы потом не было стыдно за их поведение ни вам, ни тем, кто рядом, ни всем гражданам нашей страны. Все зависит от того, насколько вы научите своих детей культуре, поведении в общественных местах, ценить то, что вокруг, уважать свой дом и свой город.

Также просьба к неравнодушным изюмчан. Если вы стали свидетелями подобных случаев вандализма или хулиганства, не проходите стороне. Просим обращаться в полицию или в приемную исполкома по телефону (05743) 2- 11- 24.