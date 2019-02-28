28.02.2019 14:43

Появилась избирательная палатка, в которой платят деньги за голос

С начала предвыборной кампании копы Харьковщины зарегистрировали 92 сообщение, связанных с избирательным процессом.



//newsone.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 февраля в Киевский отдел полиции обратилась харьковчанка, которая заявила о том, что на улице Академика Проскуры находится агитационная палатка кандидата на пост Президента Украины, где якобы платят деньги за голос и на бланках ставят подписи.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отделения полиции. Проводится проверка.

С начала предвыборной компании полицией Харьковщины зарегистрировано 92 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 9 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.

За 38 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.