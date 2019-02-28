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28.02.2019  14:43   

Появилась избирательная палатка, в которой платят деньги за голос

С начала предвыборной кампании копы Харьковщины зарегистрировали 92 сообщение, связанных с избирательным процессом.


//newsone.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 февраля в Киевский отдел полиции обратилась харьковчанка, которая заявила о том, что на улице Академика Проскуры находится агитационная палатка кандидата на пост Президента Украины, где якобы платят деньги за голос и на бланках ставят подписи.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отделения полиции. Проводится проверка.
 
С начала предвыборной компании полицией Харьковщины зарегистрировано 92 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 9 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.
 
За 38 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выборы, харьков, подкуп избирателя
 
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