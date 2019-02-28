Появилась избирательная палатка, в которой платят деньги за голос

С начала предвыборной кампании копы Харьковщины зарегистрировали 92 сообщение, связанных с избирательным процессом.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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