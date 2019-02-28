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28.02.2019  14:11   

Смерть в Эсхаре: нардепы предполагают, что Николая Бычко убили

Временная следственная комиссия Верховной Рады недовольна расследованием смерти Николая Бычко в Харьковской области.


//argumentua.com
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Елена Сотник.
 
По данным ВСК, правоохранители допустили ряд процессуальных нарушений во время следственных действий. В частности, полицейские не сняли веревку, на которой был повешен молодой человек, и где могли остаться потожировые следы возможных убийц. Позднее она пропала, а кору дерева пытались поджечь неизвестные.
 
Депутаты также считают, что 24-летний парень не мог сам подставить пень, с которого он якобы прыгнул в момент "самоубийства". А сломанный нос Бычко дает основания подозревать, что злоумышленники могли оглушить его, после чего повесить. Еще одной претензией народных избранников к полиции стало изъятие компьютера погибшего без постановления суда и несмотря на требования защиты создать копию информации в нем. Представители ВСК считают, что запросы суицидального характера могли быть внесены самими правоохранителями.
 
Напомним, в июне минувшего года  в поселке Эсхар под Харьковом 5 июня был найден повешенным в лесу активист Николай Бычко. Знакомые погибшего уверяли, что парня убили, однако в полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". Близкие молодого человека рассказали, что вел здоровый образ жизни, был активистом общественного объединения и занимался проблемами охраны окружающей среды. Тем не менее, полиция не нашла фактов, подтверждающих убийство Бычко и в декабре 2018 года закрыла дело. 
Тэги:  смерть, убийство или самоубийство, харьков, эсхар, бычко
 
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