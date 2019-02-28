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28.02.2019  14:36   

Украденную в Германии фуру нашли на харьковской границе

Похищенный грузовой автомобиль обнаружили сотрудники отдела пограничной службы «Дергачи» Харьковского отряда.


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

27 февраля в автомобильный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» на въезд в Украину прибыла фура «IVECO MAGIRUS» под управлением гражданина Казахстана.

Во время пограничного контроля правоохранители выяснили, что автомобиль числится в учете Интерпола как похищенный - транспортное средство исчезло в Германии в начале 2014 года.

Автомобиль и его владельца передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, интерпол, харьков
 
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