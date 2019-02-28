Украденную в Германии фуру нашли на харьковской границе

Похищенный грузовой автомобиль обнаружили сотрудники отдела пограничной службы «Дергачи» Харьковского отряда.
27 февраля в автомобильный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» на въезд в Украину прибыла фура «IVECO MAGIRUS» под управлением гражданина Казахстана.
Во время пограничного контроля правоохранители выяснили, что автомобиль числится в учете Интерпола как похищенный - транспортное средство исчезло в Германии в начале 2014 года.
Автомобиль и его владельца передали представителям Национальной полиции.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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