Обманутых мошенниками евробляхеров просят срочно обратиться в следственный отдел

Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи осіб.

Зловмисники під приводом надання послуг, пов’язаних із розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Просимо всіх, хто постраждав від протиправної діяльності вказаної групи осіб, звертатись із відповідними заявами до слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд, а також за телефонами 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88.

Пам’ятайте, що своєчасне звернення до правоохоронних органів є дуже важливим для швидкого та повного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, поновлення прав потерпілих та відшкодування заподіяної їм шкоди.

Відділ комунікації поліції Харківської області