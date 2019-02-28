Обманутых мошенниками евробляхеров просят срочно обратиться в следственный отдел

Следственное управление ГУНП в Харьковской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту мошеннических действий группы лиц.
Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи осіб.
Зловмисники під приводом надання послуг, пов’язаних із розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Просимо всіх, хто постраждав від протиправної діяльності вказаної групи осіб, звертатись із відповідними заявами до слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд, а також за телефонами 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88.
Пам’ятайте, що своєчасне звернення до правоохоронних органів є дуже важливим для швидкого та повного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, поновлення прав потерпілих та відшкодування заподіяної їм шкоди.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи осіб.
Зловмисники під приводом надання послуг, пов’язаних із розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Просимо всіх, хто постраждав від протиправної діяльності вказаної групи осіб, звертатись із відповідними заявами до слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд, а також за телефонами 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88.
Пам’ятайте, що своєчасне звернення до правоохоронних органів є дуже важливим для швидкого та повного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, поновлення прав потерпілих та відшкодування заподіяної їм шкоди.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Злоумышленники под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.
Так, начиная с 7 февраля текущего года, в Киевский отдел полиции обратилось более 100 обманутых граждан, которые платили на руки представителям фирмы суммы от 28 000 гривен и больше растаможивания автомобилей.
«Просим всех, кто пострадал от противоправной деятельности указанной группы лиц, обращаться с соответствующими заявлениями в следственное управление ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Веснина, 14, 2-й подъезд, а также по телефонам 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88», – обращаются правоохранители.
И напоминают, что своевременное обращение в правоохранительные органы очень важно для быстрого и полного расследования совершенного уголовного преступления, восстановления прав потерпевших и возмещения причиненного им вреда.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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