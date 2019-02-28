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28.02.2019  15:01   

Обманутых мошенниками евробляхеров просят срочно обратиться в следственный отдел

Следственное управление ГУНП в Харьковской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту мошеннических действий группы лиц.


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Поліція встановлює власників автомобілів з європейською реєстрацією, яких ошукали шахраї

Розшук

Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи осіб.

Зловмисники під приводом надання послуг, пов’язаних із розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Просимо всіх, хто постраждав від протиправної діяльності вказаної групи осіб, звертатись із відповідними заявами до слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд, а також за телефонами 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88.

Пам’ятайте, що своєчасне звернення до правоохоронних органів є дуже важливим для швидкого та повного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, поновлення прав потерпілих та відшкодування заподіяної їм шкоди.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-vstanovlyuje-vlasnikiv-avtomobiliv-z-jevropejskoyu-rejestraczijeyu-yakix-oshukali-shaxraji/

Поліція встановлює власників автомобілів з європейською реєстрацією, яких ошукали шахраї

Розшук

Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи осіб.

Зловмисники під приводом надання послуг, пов’язаних із розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Просимо всіх, хто постраждав від протиправної діяльності вказаної групи осіб, звертатись із відповідними заявами до слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд, а також за телефонами 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88.

Пам’ятайте, що своєчасне звернення до правоохоронних органів є дуже важливим для швидкого та повного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, поновлення прав потерпілих та відшкодування заподіяної їм шкоди.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-vstanovlyuje-vlasnikiv-avtomobiliv-z-jevropejskoyu-rejestraczijeyu-yakix-oshukali-shaxraji/

Злоумышленники под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.

Так, начиная с 7 февраля текущего года, в Киевский отдел полиции обратилось более 100 обманутых граждан, которые платили на руки представителям фирмы суммы от 28 000 гривен и больше растаможивания автомобилей.

«Просим всех, кто пострадал от противоправной деятельности указанной группы лиц, обращаться с соответствующими заявлениями в следственное управление ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Веснина, 14, 2-й подъезд, а также по телефонам 7059-300, 7059-077, 096-233-40-88», – обращаются правоохранители.

И напоминают, что своевременное обращение в правоохранительные органы очень важно для быстрого и полного расследования совершенного уголовного преступления, восстановления прав потерпевших и возмещения причиненного им вреда.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенники, полиция, харьков
 
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