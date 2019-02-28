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28.02.2019  15:32   

На Полтавском Шляхе у девушки вырвали сумку (ФОТО)

Злоумышленник на улице подошел к 17-летней девушки, толкнул ее и выхватил сумку с личными вещами.


// Нацполиция

О грабеже в полицию сообщила пострадавшая 27 февраля в 6:00. Девушка рассказала, что у дома на улице Полтавский шлях на нее напал неизвестный и отобрал сумку.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий правоохранители задержали мужчину, похожего по приметам на нападавшего. У 38-летнего мужчины работники полиции изъяли вещественные доказательства – сумку заявительницы.

Следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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