28.02.2019 15:32

На Полтавском Шляхе у девушки вырвали сумку (ФОТО)

Злоумышленник на улице подошел к 17-летней девушки, толкнул ее и выхватил сумку с личными вещами.



// Нацполиция

О грабеже в полицию сообщила пострадавшая 27 февраля в 6:00. Девушка рассказала, что у дома на улице Полтавский шлях на нее напал неизвестный и отобрал сумку.



В ходе проведения оперативно-розыскных действий правоохранители задержали мужчину, похожего по приметам на нападавшего. У 38-летнего мужчины работники полиции изъяли вещественные доказательства – сумку заявительницы.



Следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.