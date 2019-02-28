На Полтавском Шляхе у девушки вырвали сумку (ФОТО)

Злоумышленник на улице подошел к 17-летней девушки, толкнул ее и выхватил сумку с личными вещами.
О грабеже в полицию сообщила пострадавшая 27 февраля в 6:00. Девушка рассказала, что у дома на улице Полтавский шлях на нее напал неизвестный и отобрал сумку.
В ходе проведения оперативно-розыскных действий правоохранители задержали мужчину, похожего по приметам на нападавшего. У 38-летнего мужчины работники полиции изъяли вещественные доказательства – сумку заявительницы.
Следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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