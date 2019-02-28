28.02.2019 16:53

На Клочковской ГАЗ въехал в бок рейсового автобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло 28 фнвраля около двух часов дня в районе дома 330 по улице Клочковской.



По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом Харьков – Дергачи.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передут в суд.