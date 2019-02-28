На Клочковской ГАЗ въехал в бок рейсового автобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.
Столкновение произошло 28 фнвраля около двух часов дня в районе дома 330 по улице Клочковской.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом Харьков – Дергачи.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передут в суд.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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