Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской ГАЗ въехал в бок рейсового автобуса (ВИДЕО, ФОТО)
28.02.2019  16:53   

На Клочковской ГАЗ въехал в бок рейсового автобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло 28 фнвраля около двух часов дня в районе дома 330 по улице Клочковской.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом Харьков – Дергачи.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передут в суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Криминал и происшествия ДТП за сутки: 33 аварии и почти 200 нарушений ПДД 27.02 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: водитель неудачно развернулся 27.02 Криминал и происшествия Полиция ищет свидетелей ДТП на Сумской
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел выездной прием в университете сельского хозяйства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 